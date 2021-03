Pintura do Príncipe Harry feita por uma porca é vendida por R$ 17 mil em minutos. Veja o quadro!

Um colecionador espanhol comprou uma pintura do Príncipe William por £ 2 mil libras esterlinas, aproximadamente R$ 17 mil. O insólito é que o artista do quadro é uma porquinha. Pigcasso é uma porquinha de 4 anos que foi salva de um matadouro ainda bebê. "Aquela pintura era totalmente do Príncipe Harry e foi comprada por um bom preço de um colecionador espanhol que é um grande fã de Pigcasso”, disse sua cuidadora, a ativista Joanne Lefson.

Atualmente, a galeria virtual de Pigcasso contém 160 obras de arte à venda. Ela vive junto com outros animais em um abrigo para animais de campo resgatados. "Pigcasso não é tão diferente dos outros porcos, ela é esperta, curiosa e inteligente. A única diferença significativa é que ela tem muito talento quando pinta, disse Joanne em reportagem divulgada no The Sun.

Foto: Reprodução The Sun

Leia mais:

Uma história digna de filme

A porca, conhecida mundialmente como “pigcasso”, foi resgatada do matadouro. Em 2016, com quatro semanas de idade, a porquinha foi resgatada de um matadouro. Sua cuidadora, Joanne Lefson é ativista pró-animal e fundadora do Farm Sanctuary. A organização abriga animais de campo resgatados na Cidade do Cabo, capital da África do Sul. "A Pigcasso teria sido uma fatia de bacon aos seis meses de idade. Em vez disso, está a inspirar as pessoas a olharem para os porcos de maneira diferente", contou Joanne em entrevista ao site Inside Edition.

O talento de Pigcasso foi descoberto por acaso. Em um dia, Joanne trouxe brinquedos para os animais e notou que Pigcasso tinha um interesse maior pelas tintas e pinceis. "Era a única coisa que não comia. Não faltou muito até começar a dançar com o seu nariz sobre um quadro", contou ela em entrevista à revista da National Geographic.

As obras da porca de 200kg foram consideradas como arte abstrata. Em janeiro de 2018, Pigcasso inaugurou sua primeira exposição. ‘Oink’ passou por cidades europeias como Paris, Londres, Berlim e Amsterdã. Joanne disse que toda a verba que consegue com a venda dos quadros de Pigcasso é destinada para o santuário de animais. Cerca de £ 50 mil libras esterlinas já foram arrecadadas.

O Príncipe Harry não é o primeiro membro da Família Real que Pigcasso já pintou. Um quadro com referência à Rainha Elizabeth já foi vendido a um comprador de Londres por mais de £ 2 mil libras esterlinas.