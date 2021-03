Príncipes William e Harry finalmente conversam após entrevista bombástica

A jornalista norte-americana Gayle King assegurou que os príncipes Harry e William conversaram sobre a entrevista de Harry e Meghan à Oprah Winfrey. “Eu liguei para eles para ver como eles estão se sentindo. É verdade: Harry conversou com seu irmão e com seu pai também”, disse a jornalista.

Gayle falou sobre a relação dos dois filhos de Lady Di no programa matinal CBS This Morning da última terça-feira, 16. Ela disse ainda: "Eles disseram que essas conversas não foram produtivas. Mas eles estão felizes por pelo menos terem iniciado uma conversa".

A jornalista disse também que a Família Real ainda não buscou Meghan Markle para falar sobre as queixas da Duquesa. "Eu acho que o que ainda os preocupa é que o Palácio continua dizendo que querem resolver isso, em particular. Meghan e Harry acreditam que essas histórias falsas que continuam surgindo são muito depreciativas contra Meghan. Ninguém na Família Real falou com ela ainda”.

Leia mais:

As polêmicas declarações

Após a entrevista de Harry e Meghan Markle à Oprah Winfrey, os membros reais foram envolvidos em polêmicas. Meghan Markle revelou que membros da nobreza manifestaram “preocupação” com a cor de pele de seu filho, Archie, enquanto ela estava grávida.

“Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título”, disse ela. Pelas regras, somente quando Charles se tornasse Rei poderia dar ao neto o título de príncipe. Mas Meghan afirma que, enquanto estava esperando Archie, a Família Real discutiu uma forma de privar Archie do título permanentemente. Na mesma época, ela relata "preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele pode ser quando ele nascer".

Ela falou também sobre a falta de liberdade de expressão e, inclusive, liberdade de ir e vir. Uma das revelações mais polêmicas foi o fato de ter sido silenciada pelo pessoal de relações públicas da Coroa.

Gayle disse ainda: “E eu acho que é frustrante para eles (Harry e Meghan) verem que é uma conversa racial sobre a Família Real, quando tudo o que eles queriam, o tempo todo, era que os Royals interviessem. Que eles dissessem à imprensa para parar com as histórias falsas, injustas e imprecisas, que definitivamente têm um caráter racial inclinação. Mas, até que eles reconheçam isso, acho que será difícil seguir em frente. Pelo menos eles dois querem avançar, ambos querem se reconciliar com a família. Até porque, no final das contas, essa é a família de Harry”, finalizou.