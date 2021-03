Saiba qual detalhe na maquiagem de Meghan relembra Lady Di

Embora tenha ido ao ar no começo do mês, a entrevista de Meghan e Harry à Oprah Winfrey ainda está dando o que falar. Isso porque, analistas em imagem e comunicação não verbal continuam analisando todas as mensagens da Duquesa. Uma delas foi com relação à maquiagem de Meghan. A Duquesa de Sussex escolheu um delineado negro para marcar o olhar.

Além de ser apontado como tendência de 2021, o delineado negro relembra a maquiagem de Diana. O ano era 1995 e a Princesa de Gales estava dando entrevista quando falou da infidelidade do marido. É só coincidência, ou você vê um ponto importante?

"Porque faço as coisas de maneira diferente, porque não sigo um livro de regras, porque conduzo com o coração, não com a cabeça, e embora isso me coloque em apuros no meu trabalho, eu entendo isso. Mas alguém tem que sair por aí, amar as pessoas e mostrar isso”, disse Diana. A Princesa de Gales disse ainda que a Coroa a via como uma “ameaça de algum tipo” na icônica entrevista de 1995.

A entrevista de Meghan foi polêmica do início ao fim. Assim que o Palácio de Buckingham foi informado de que a gravação estava pronta para ir ao ar, foi emitido um comunicado informando a saída definitiva dos dois da Família Real.

O que os especialistas dizem

Ousadia e empoderamento são duas palavras que definem o possível significado do que Meghan Markle quer projetar com este delineado. Myka Meier, especialista em realeza britânica disse: “A maquiagem muitas vezes é uma oportunidade para refletir sobre como nos sentimos por dentro”. Em entrevista à Glamour US, Mika disse ainda: “Não estou surpresa em ver que a escolha da maquiagem de Meghan é ousada e poderosa, semelhante à da Princesa Diana durante sua entrevista com Martin”.

Meier também mencionou que a maquiagem em tons escuros pode representar como a vida de Meghan era antes de Harry. Como atriz ela era vista usando essas cores com frequência antes de ficar noiva do Príncipe. De acordo com a Glamour México, comentaristas reais afirmaram que o delineador negro era um símbolo de confiança para Meghan. Uma simbologia de que agora ela estaria tomando as rédeas da sua vida.

As declarações polêmicas

A entrevista dos Sussex ainda é tema de debate. Isso porque a repercussão dentro e fora da Família Real britânica ainda não acabou. Um dos temas levantados pela Duquesa, o racismo dentro da realeza, foi o maior destaque. Meghan Markle afirmou que teve que enfrentar comentários racistas durante o tempo que morou em Londres. Mais tarde, ela esclareceu que não foram comentários vindos nem da Rainha Elizabeth e nem do Príncipe Philip, seu marido. Meghan Markle revelou ainda ficou surpresa ao saber que o seu primogênito não teria o título de príncipe e, consequentemente, não teria direito à proteção especial.

“Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título. E também sobre as preocupações dos outros sobre quão escura a pele dele poderia ser”, disse a Duquesa. A ideia de que Archie “não estaria seguro” deixou Meghan desconfortável, completou.

Ela também revelou que teve problemas psíquicos nos primeiros anos de casamento com Harry. Uma ajuda profissional teria sido negada à Duquesa, que disse ter sido proibida de pedir ajuda psicológica.