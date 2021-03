Dez anos após casamento, Kate e William visitam abadia de Westminster. Saiba por quê

Na manhã desta quarta-feira, 24, Kate Middleton e o Príncipe William estiveram na Abadia de Westminster, local onde se casaram em 29 de abril de 2011. O casal visitou a igreja por um motivo bastante significativo, principalmente nesse momento de pandemia. A abadia de Westminster abriga um centro de vacinação contra a COVID-19 e eles estiveram no local para saudar os voluntários que estão trabalhando no local.

A visita faz parte das ações da Coroa que relembram o primeiro lockdown ocasionado pela pandemia no Reino Unido. O primeiro caso de COVID-19 no país foi confirmado dia 28 de fevereiro de 2020. No momento da visita de Kate e William, foi feito um minuto de silêncio para relembrar as vítimas da pandemia no país.

Foto: Reprodução Instagram @kensingtonroyal

A conta oficial no Instagram do Duque e da Duquesa de Cambridge postou fotos dos dois na abadia e informou: “Hoje, o Duque e a Duquesa ouviram da equipe as experiências de estarem envolvidos no maior programa de vacinação já feito no Reino Unido e de trabalhar em um local tão icônico.

Eles também conversaram com várias pessoas que receberam sua vacina hoje. Administrado por Chelsea e Westminster Hospital NHS Foundation Trust (…) A Abadia continua aberta para um serviço diário da Sagrada Comunhão. Hoje também marca o aniversário de um ano desde o primeiro lockdown no Reino Unido – o National #DayofReflection. Após a visita de hoje, o Duque e a Duquesa participaram de um momento de reflexão na Abadia”.

Vacinação na Família Real

Em janeiro, a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip foram vacinados contra a COVID-19. Desde dezembro de 2020 a vacinação começou no Reino Unido e o Palácio de Buckingham não confirmou qual vacina os dois tomaram. Os dois fazem parte do grupo de risco. A Rainha Elizabeth II tem 94 anos e o Príncipe Philipp tem 99 anos.

Outros membros da Família Real que já se imunizaram foram o Príncipe Charles e sua esposa Camilla. Ambos se vacinaram em fevereiro.