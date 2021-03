5 filmes brasileiros incríveis disponíveis no Amazon Prime Video que você precisa assistir já

Está buscando indicações de filmes brasileiros para assistir? Então se prepare, pois a lista de hoje tem recomendações de grande sucesso.

E se você é assinante da plataforma Prime Vídeo, poderá encontrar todos os títulos disponíveis no catálogo.

Meu Nome Não é Johnny (2008)

Vamos começar a nossa listinha com uma produção clássica? Estrelado por Selton Mello, a trama conta a história de um jovem da elite carioca que cresce e se torna um dos maiores traficantes de drogas do estado do Rio de Janeiro.

Cazuza: O Tempo Não Pára (2004)

Quer conhecer a história deste que é um ícone musical atemporal? Então coloque em sua lista “Cazuza: O Tempo Não Pára”.

Faroeste Caboclo (2013)

Não podíamos deixar esta produção de fora de nossa listinha. Em “Faroeste Caboclo”, a trama se baseia na música de sucesso da banda Legião Urbana.

Somo Tão Jovens (2013)

Seguindo a mesma linha de “Cazuza”, este filme brasileiro conta a história de vida de Renato Russo.

Eu, Tu, Eles (2000)

Para fechar a nossa lista de indicações, temos esta trama estrelada por importantes nomes como Lima Duarte, Stênio Garcia e Regina Casé. Baseado em uma história verdadeira, o filme conta a história de uma mulher que vive com seus três maridos.