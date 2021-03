Amazon Prime Video: 5 filmes para assistir sem falta neste fim de semana; confira

Fim de semana chegou e nada melhor que aproveitar este período para colocar a listinha de filmes em dia, né?

Mas se você ainda não tem uma programação, fique tranquilo, pois trouxemos 5 indicações de filmes que você com certeza vai amar.

As recomendações estão todas disponíveis no catálogo Amazon Prime Video. Veja abaixo.

O Som do Silêncio (2020)

Vamos começar pelas histórias para refletir? Nesta produção, Ruben (Riz Ahmed), um baterista de Heavy Metal recebe o diagnóstico de que perderá a audição aos poucos. Como ressignificar e seguir a vida sem poder escutar nada quando isso é o que você mais ama?

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019)

Você é do tipo que ama terror? Neste filme, também disponível no Prime Vídeo, após passarem por uma tragédia familiar, um casal resolve viajar com amigos para Suécia e aceitam participar de festividades locais. O que acontecerá lá é o que eles menos esperam.

One Child Nation (2019)

Se você gosta mais de documentários, em One Child Nation a produção narra sobre as consequências enfrentadas pela política de filho único instaurada na China com o objetivo de evitar a superpopulação.

Precisamos Falar sobre Kevin (2011)

Prepare os lencinhos para possivelmente chorar com este filme de 2011. Em Precisamos Falar sobre Kevin, a trama aborda a história de um massacre em uma escola cometido por um adolescente, porém com base nas perspectivas e reflexões da mãe do garoto.

O Homem que Copiava (2003)

Para fechar a nossa listinha está uma produção nacional de grande sucesso e que mesmo sendo antiga, com toda a certeza vale a pena ser assistida.

O que pode ser feito para conquistar a pessoa que ama? A história de um operador de fotocopiadoras promete te surpreender.