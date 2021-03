‘New Amsterdam’: Esta é a série que deve ocupar o podium de Grey’s Anatomy; saiba mais

Uma grande dúvida rodeia os fãs de Grey’s Anatomy: afinal, esta será de fato a última temporada?

Embora não haja nenhum detalhe confirmado, alguns fatores já revelados e uma entrevista recente da protagonista da série médica, Ellen Pompeo (Meredith Grey), podem dar indícios de que realmente a trama esteja se encaminhando para o fim.

Mas da mesma forma que Grey’s Anatomy parece ter o encerramento previsto, outra produção americana segue crescendo e não só o podium, pode acabar levando todos ou boa parte dos fãs da série da ABC.

Leia também:

Para quem está curioso, estamos falando de ‘New Amsterdam’, que também é uma série médica e que traz importantes e relevantes discussões.

Com duas temporadas já disponíveis no catálogo GloboPlay, a produção da NBC conta a história do doutor Max Goodwin (Ryan Eggold) que recebe o desafio de liderar o hospital mais antigo da América.

Quer saber mais sobre tudo que acontece em “New Amsterdam”? Assista abaixo ao trailer oficial.