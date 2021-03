Prime Vídeo: confira 5 produções espetaculares que você precisa assistir imediatamente

Precisando atualizar a listinha de séries e filmes, mas está sem ideias do que conferir no catálogo da Amazon Prime Video (assine aqui)? Para te ajudar, separamos 5 produções espetaculares e que você precisa assistir já. Confira:

Leia também:

The Man in the High Castle (2015)

Como seria o mundo em um cenário pós Segunda Guerra Mundial em que o Japão e Alemanha vencem? Esta é a proposta de um universo distópico da série “The Man in the High Castle”.



The Boys (2019)

Você possivelmente deve imaginar o mundo dos super-heróis com indivíduos que sempre praticam o bem, mas em The Boys essa história é bastante diferente.



Mentira incondicional (2020)

Pais desesperados para ajudar a filha adolescente a encobrir o assassinato de sua melhor amiga. Esta é a produção em que os personagens são envolvidos por uma trama de mentiras.



Fleabag (2016)

Uma mulher inteligente, autêntica e personalidade marcante, tentando retomar sua vida sozinha após uma situação de luto.



Vigiados (2020)

Seria só mais um fim de semana de dois casais em uma casa alugada, até que eles notam que não estão sozinhos.