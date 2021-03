O amor está no ar: 3 filmes românticos para ver no Amazon Prime Video

Tem dias que acordamos e só queremos assistir uma produção mais fofinha, não é mesmo? E quando isso acontece, nada melhor do que assistir um filme romântico, né?

Se você é assinante do streaming da Amazon Prime Video, a lista de hoje tem 3 títulos interessantes disponíveis no catálogo.

Leia também:

Prometo Não me Apaixonar (2018)

Julieta é uma mulher que aguarda por seu ex-marido para que possam reviver um grande amor, porém ele não aparece. Só restaria ir embora, mas ela acaba conhecendo Ivan, um DJ que a deixará encantada e dividida. Qual será o fim desta história?

A Cinco Passos de Você (2019)

Uma doença separa dois jovens que têm pouco tempo de vida, mas que se amam muito. O que eles farão para ficar próximos?

Sol da Meia Noite (2018)

Corra, porque esta produção deixará o catálogo nos próximos 7 dias.

Seguindo a mesma linha da indicação anterior, em Sol da Meia Noite, a trama conta a história de Katie, uma jovem que tem uma doença na qual não pode se expor à luz do sol. Com autorização do pai, em uma de suas saídas noturnas, ela conhece Charlie, por quem se apaixona, mas tem medo de contar sobre sua doença.