Netflix: criador de 'Lupin' quer crossover da série francesa com Sherlock Holmes

George Kay, criador de ‘Lupin’, sugeriu a possibilidade de um crossover da série francesa com o universo de Sherlock Holmes.

Em 1906, o detetive criado por Sir Arthur Conan Doyle apareceu em uma das histórias da série homônima de livros que inspirou o sucesso da Netflix, intitulada ‘Sherlock Holmes chega tarde demais’.

Entretanto, Doyle, reivindicou os direitos autorais sobre o uso do personagem, forçando Maurice Leblanc, o criador de Arsène Lupin, e mudar o nome do personagem para Herlock Sholmes.

VEJA MAIS:

“Era meio difícil conseguir direitos autorais. Não é um trocadilho ou jogo de palavras muito satisfatório, mas gosto da atitude por trás disso." – Declarou Kay, em entrevista publicada pela NME.

Ele também revelou que está buscando maneiras de incluir Sherlock em Lupin. “Falando muito honestamente, houve discussões. Existem algumas ideias circulando em torno disso que eu estou realmente interessado em explorar.”

Ele ainda brincou com as bases de fãs dos dois personagens (na Europa, Arsène Lupin é conhecido como a contraparte francesa de Sherlock Holmes): “A base de fãs de Arsène Lupin, que é evidente, teria que travar os chifres com a base de fãs de Sherlock Holmes.”