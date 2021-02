'Papel-toalha Lagos': a explicação do comercial de TV fake no 5º episódio de WandaVision

WandaVision, primeira série de TV produzida pela Marvel, vem mantendo sua a tradição de incluir intervalos comerciais falsos no meio de seus episódios.

O comercial incluído no quinto episódio da série, que foi liberado para streaming na Disney + ontem (05/02) fez uma referência ao longa-metragem ‘Capitão América: guerra civil’, de 2016. No filme, os Vingadores partem para uma missão contra a organização terrorista Hydra em Lagos, na Nigéria.

No anúncio do ‘Papel-toalha Lagos’, crianças derrubam acidentalmente um copo de suco vermelho na mesa (que, segundo a Screen Rant, representaria o sangue dos mortos pela explosão de energia de Wanda na missão), fazendo com que a mãe tenha que limpá-lo.

Em seguida, o anúncio mostra o marido da mulher derramando cerveja no balcão, o que seria uma referência à quando Visão perdeu o controle em ‘Guerra Civil’. Confira abaixo o comercial fake do ‘Papel-toalha Lagos’, mais um easter egg de WandaVision: