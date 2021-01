As 5 séries da Netflix com mais cenas de sexo

Quais são as séries da Netflix com mais cenas de sexo? O The Sun respondeu recentemente a pergunta feita pelos usuários do serviço de streaming mais popular do mundo, detalhando cada uma delas. Confira abaixo:

1) ‘Orange is the new black’ (2013 – 2019)

A série estrelada por Taylor Schilling ocupa o no topo da lista: são 44 cenas de sexo ao longo de seus 91 episódios, que estão distribuídos em 7 temporadas.

2) ‘Desejo sombrio’ (2020 – presente)

Em sua única temporada (que está dividida em 19 episódios), a produção mexicana mostra nada menos que 37 cenas de sexo. O título do primeiro episódio, aliás, já deixa claro: “É só sexo.”

3) ‘Valeria’ (2020 – presente)

A única temporada da comédia dramática espanhola lançada até agora possui 34 cenas de sexo ao longo dos seus… 9 capítulos. Uau!

4) ‘Sense 8’ (2015 – 2018)

A série criada pelas irmãs Lana e Lilly Wachowski (também responsáveis ​​pela saga ‘Matrix’) tem 34 cenas de sexo – incluindo várias orgias – nos 24 capítulos de suas duas temporadas.

5) ‘As minas do hockey’ (2019)

As duas temporadas (26 episódios) da série catalã possuem 31 cenas de sexo em duas temporadas. E logo no primeiro episódio já mostra seu forte erotismo: dois personagens transam em um banheiro público.

E você, já viu alguma delas?