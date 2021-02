5 comédias hilárias para ver na Amazon Prime Video

Em tempos de pandemia, nada melhor que uma boa comédia para se desligar (mesmo que seja apenas por algumas horinhas) da realidade sufocante que o mundo enfrenta.

Para isso, confira abaixo a nossa lista com 5 comédias hilárias que estão disponíveis atualmente para streaming na Amazon Prime Video. Só não vale morrer de rir, combinado?

‘Entre Facas e Segredos’ (2019)

Um detetive investiga a morte de um patriarca de uma família excêntrica e combativa.

‘El Ascensor’ (2021)

Em seu quinto aniversário de casamento, Sitio e Ana começam a discutir dentro de um elevador que abre continuamente no mesmo andar. Presos emocional e fisicamente, os dois terão que trabalhar juntos para encontrar uma saída.

‘No gogó do Paulinho’ (2020)

Paulinho Gogó narra suas histórias em um banco de praça enquanto aguarda a chegada da sua amada Nega Juju. Ele relembra a infância pobre, os bicos que fez na vida (inclusive no jogo do bicho), o tempo no Exército, as confusões em que conheceu seus amigos Chico Virilha, Biricotico, Helinho Gastrite e Celso Bigorna e claro: as idas e vindas no relacionamento com Juju.

‘Pode guardar um segredo?’ (2019)

Pensando que eles estão prestes a cair, Emma conta seus segredos para um estranho em um avião. Até que ela conhece Jack, o jovem CEO de sua empresa, que agora conhece todos os detalhes humilhantes sobre a sua vida.

‘A acompanhante’ (2015)

Desesperado por uma boa história, um jornalista viciado em sexo se joga no mundo de acompanhantes de alta classe quando começa a seguir uma prostituta que estudou na renomada universidade de Stanford.

