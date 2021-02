Sexto episódio de ‘WandaVision’ vaza na web e enlouquece os fãs da série da Marvel

Cada pequena novidade de ‘WandaVision’ – a primeira série produzida pela Marvel Studios e que está sendo liberada para streaming em doses homeopáticas no Disney Plus – gera um tsunami de reações entre os seus ansiosos fãs.

Logo, já era de se esperar que o vazamento de um episódio inteiro da série na web – o que aconteceu hoje (02/02) – iria ‘zerar a internet’. Entretanto, o episódio vazado foi o sexto, que, segundo o Canal Tech, tinha previsão de ir ao ar somente no dia 12 de fevereiro.

VEJA MAIS:

Para quem não sabe, o último episódio liberado oficialmente pela Disney + foi o quarto, na última sexta-feira (29/01). Ou seja: quem se aventurar nos mares da pirataria e assistir ilegalmente ao sexto episódio, possivelmente não vai entender muita coisa, dado um buraco narrativo na série, que vem avançando rápido.

Paralelamente a todo o rebuliço gerado pelo vazamento, a Marvel liberou o teaser do quinto episódio, esse sim o próximo da série. Confira abaixo:

"What is outside of Westview?" Experience an all-new episode of Marvel Studios' #WandaVision, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cjHq7f8rGv

— WandaVision (@wandavision) January 29, 2021