Produtor de ‘The Boys’ anuncia importante novidade que os fãs vão amar; saiba qual

A espera acabou, esta é a novidade anunciada ontem (31) pelo produtor de The Boys, Eric Kripke, que deixou os fãs da série bastante animados.

Em uma publicação feita em sua conta do Twitter, o showrunner anunciou que estava viajando para Toronto, no Canadá, para dar início oficialmente às gravações da 3ª temporada da trama.

“A caminho de Toronto para filmar a #Temporada3 . Estou sorrindo por baixo disso. Tudo está acontecendo”, escreveu Kripke.

On my way to Toronto to film #Season3. I’m smiling under this. It’s all happening. #TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @PrimeVideo @SPTV #SPNFamily #ToledoPride pic.twitter.com/W25wOa97Gg

— Eric Kripke (@therealKripke) January 31, 2021