The Boys ganha versão brasileira de Homelander em vídeo hilário e diverte internautas; assista

Você já parou para imaginar como seria uma versão de The Boys com toque brasileiro e que carregasse referências que dificilmente pessoas de fora país entenderiam?

Caso tenha refletido sobre esta pergunta, te deixamos outra: Você já imaginou Homelander (Antony Starr) fazendo as dancinhas do Tik Tok, ou melhor, da música “Amor ou o litrão”?

Possivelmente você já deve saber do que estamos falando, né?

Recentemente, a página The Boys Brasil, do Twitter, compartilhou um vídeo de uma animação em que uma reprodução do personagem faz alguns passos com a música.

Ficou curioso e quer ver qual foi o resultado? Assista abaixo ao vídeo.

O Capitão Pátria numa festa que reuniu todos os seus amigos. 💃 pic.twitter.com/iRFDGz0Iqp — The Boys Brasil (@TheBoysTVBrasil) January 16, 2021

