The boys: Eita! Produtor confirma orgia de super-heróis para 3ª temporada; saiba mais

Se você ficou impactado com a cena de sexo de Homelander (Antony Starr) e Stormfront (Aya Cash) na segunda temporada de The Boys, se prepare, pois segundo informações reveladas pelo produtor da série, Eric Kripke, na 3ª season haverá um episódio com uma orgia de super-heróis.

Para quem está curioso, a informação foi compartilhada pelo showrunner em sua conta do Twitter. O episódio que promete ser bastante quente se chamará “Herogasm”.

De acordo com Kripke, este era um desafio que o fizeram desde o início da série e agora ele resolveu aceitá-lo.

Como se sabe, The Boys teve sua 3ª temporada confirmada pela Amazon, porém ainda não tem uma previsão de lançamento.