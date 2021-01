Nova versão de The Boys? Antony Starr publica vídeo cômico sobre destino da série; assista

Os fãs de The Boys só querem saber de uma coisa: Quando será lançada a 3ª temporada? E se você também tem esta dúvida, saiba que a Amazon não deu detalhes ainda de quando isso irá acontecer, principalmente devido a pandemia do novo coronavírus.

Por ser uma produção grande e que geralmente envolve um público considerável, a série, como diversas outras, está “refém” do atual cenário de saúde.

E para descontrair a situação, o ator Antony Starr (Homelander) divulgou recentemente em sua conta do Instagram um vídeo trazendo uma versão low cost (baixo custo) da série de super-heróis.

Junto com as imagens, Antony escreveu: “Se a Covid não for solucionada, a 3ª temporada será parecida com algo deste tipo. Se cuide!”.

Veja abaixo a publicação.