5 filmes incríveis adicionados recentemente ao Amazon Prime Video

Tem muita coisa boa nova no catálogo da Amazon Prime Video. Para não perder nada, fique atento à nossa listinha com 5 filmes incríveis. Fique abaixo:

VEJA MAIS:

◦ Por que todos os fãs de 'La casa de papel devem ver 'Lupin'?

◦ Vídeo: astro da série policial francesa ‘Lupin’, da Netflix, passa despercebido no metrô de Paris

◦ ‘Easter eggs’: veja 5 referências ocultas nos primeiros episódios de WandaVision

‘O sacrifício do cervo sagrado’ (2017)

Um cirurgião alcoólatra perde um paciente na mesa de cirurgia e tenta se livrar da culpa se aproximando do filho do falecido.

‘Garota exemplar’ (2014)

Amy Dunne desaparece no dia do seu aniversário de casamento, deixando Nick (seu marido) completamente descontrolado.

‘O regresso’ (2015)

Baseado em fatos reais, 'O Regresso' é uma experiência cinematográfica imersiva e visceral que mostra a épica aventura de um homem pela sobrevivência e o extraordinário poder do espírito humano. Foi o filme que deu a Leonardo DiCaprio o seu primeiro Oscar de Melhor Ator.

‘Um limite entre nós’ (2015)

Ambientado na Pittsburgh dos anos 1950, o drama adaptado da peça de August Wilson premiada com o prêmio Pulitzer olha de forma emocional a vida do antigo jogador de beisebol Troy Maxson (Denzel Washington).

‘A vigilante do amanhã: Ghost in the Shell’ (2017)

Major (Scarlett Johansson) é um protótipo de mente humana dentro do corpo artificial. Após descobrir que seus criadores mentiram sobre sua vida passada para controlá-la, Major fará de tudo para desvendar sua verdadeira identidade e se vingar.

E aí, se animou para ver algum deles? Então fique atento porque daqui a pouco tem mais!