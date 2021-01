Por que todos os fãs de 'La casa de papel devem ver 'Lupin'?

Lá se vão quatro anos desde a estreia de 'La casa de papel', na Netflix. Desde então, a série de TV espanhola tomou de assalto os corações de milhões de telespectadores ao redor do mundo, se tornando uma verdadeira unanimidade. Entretanto, a sua hegemonia agora parece ameaçada.

Segundo a Variety, 'Lupin', a série de TV francesa que estreou recentemente na Netflix, vai ultrapassar o número de visualizações que ‘La casa de papel’ teve em seu primeiro mês de exibição: serão 70 milhões da série francesa contra 65 milhões da série espanhola.

‘Lupin’ conta a história de Assane Diop (interpretado de forma impecável por Omar Sy), um pai solteiro que trabalha como faxineiro no Museu do Louvre. Ele é fã do engenhoso ladrão Arsène Lupin, um personagem fictício de romances policiais escritos por Maurice Leblanc no início do século XX.

Diop é tão fã de Lupin que decide se tornar o ladrão de colarinho branco mais famoso da França, desenterrando alguns dos piores casos de corrupção em Paris e vingando a morte de seu pai. A engenhosidade e as habilidades tecnológicas do faxineiro enganarão a polícia em mais de uma ocasião.

A combinação de suspense e comédia nesta nova série, que foi criada pela dupla George Kay e François Uzan, nos lembra o riso que 'La casa de papel' nos trouxe com a espontaneidade de Nairóbi, as loucuras de Tóquio, a arrogância de Berlim ou a inocência sentimental do Professor.

'La casa de papel' também teve a ideia original de se basear num roubo, mas não em qualquer roubo, mas sim na Casa da Moeda Real e no Banco Central da Espanha. De maneira semelhante, 'Lupin' apresenta cenas grandiosas em cartões-postais parisienses como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre.

Goste ou não de sua premissa, 'Lupin' é entretenimento garantido, assim como a série espanhola. De acordo com a AS, você verá seus cinco capítulos em antes que o galo cante e esperará impacientemente por uma segunda temporada.