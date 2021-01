‘Easter eggs’: veja 5 referências ocultas nos primeiros episódios de WandaVision

O terceiro episódio de WandaVision, a primeira série de TV produzida pela Marvel Studios, foi liberado na Disney + na última sexta-feira (22/01) e trouxe à trama mais enigmas que respostas.

Recentemente, o Omelete criou uma lista com vários ‘easter eggs’ – ou seja, referências ocultas – que aparecem nos três primeiros episódios da sitcom que podem nos ajudar a especular o que vem por aí. Vamos ver alguns deles?

The Dick Van Dyke Show

O primeiro episódio de WandaVision reproduz a estética do sitcom The Dick Van Dyke Show, exibido nos Estados Unidos entre 1961 e 1966.

Bewitched

A animação de abertura de Bewitched, sitcom exibido nos Estados Unidos entre 1964 e 1972, foi criada pela dupla Hanna-Barbera (de Os Flintstones e os Jetsons) e inspirou a abertura do segundo episódio de WandaVision.

Bova

Em determinado momento da abertura, Wanda aparece no supermercado ao lado de um anúncio do leite Bova, uma referência à vaca humanóide que nos quadrinhos ajudou a criar Wanda.

Homem de Ferro

A torradeira ‘ToastMate 2000’, produto fictício anunciado em um dos intervalos comerciais de mentirinha da série, é fabricada pela ‘Stark Industries’, empresa do pai de Tony Stark, a identidade secreta do Homem de Ferro.

This week’s episode of #WandaVision is brought to you by the ToastMate 2000, a Stark Industries Product.

Marvel Studios’ @WandaVision is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/d2ejQ4c7Of

— Marvel Entertainment (@Marvel) January 19, 2021