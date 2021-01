Em PT-BR! Podcasts para os amantes de cinema de horror

Você tem o costume de ouvir algum podcast? De acordo com uma pesquisa feita pelo IBOPE cerca de 40% da população brasileira que tem acesso à Internet já ouviu algum podcast. Isso representa cerca de 50 milhões de pessoas.

A plataforma de streaming Deezer fez um levantamento e registrou um crescimento no consumo desse tipo de mídia de 67% em 2019. Os dados foram apurados junto a usuários de outros streamings como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.

Embora as pesquisas sobre esse tipo de mídia ainda sejam poucas no nosso país, especialistas afirmam que o número de podcasts está crescendo e é um mercado em expansão.

“Com o conteúdo em áudio, é possível fazer outra atividade física ou manual. Muita gente ainda faz academia, por exemplo, ouvindo música, mas muitos já substituíram por outros conteúdos de entretenimento ou aprendizado”, disse Lucas Patrício, executivo-chefe da agência de marketing digital GMD em entrevista ao UOL.

Leia também:

Para os cinéfilos amantes do gênero de horror, montamos uma listagem de podcasts para você ouvir sobre o tema:

RDM Cast

Produzido pelo portal de cinema de horror República do Medo (www.republicadomedo.com.br) é guiado atualmente pelos historiadores e apaixonados pelo cinema de horror Thiago Natário, Gabi Larocca e Gabriel Braga.

Com episódios semanais liberados toda quinta-feira no Spotify, iTunes e outros agregadores, o podcast já está no episódio 281. Além de cinema, eles também falam sobre games, livros e casos reais enviados pelos ouvintes.

Horrorizadas Podcast

Isabela Picolo e Monique Costa comentam sobre filmes do gênero todas as segundas e quintas, mesclando produções de vários países e saindo um pouco do eixo Estados Unidos-Europa. Filmes de horror asiáticos também entram na lista das duas que também costumam receber convidados de outros podcasts do gênero de horror.

Sexta Meia Noite

Traz temas do cinema fantástico e seus sub gêneros: terror, suspense e afins. Criado em 2010 e criado por Marlon Master e Evandro Sal, velhos amigos dos tempos de vídeo locadora, com a participação de Dayana Sartorio. Novos episódios todas as sextas-feiras.

Necronomiconvers

Euller Felix e Matheus Maltempi conversam sobre o gênero de horror presente em livros, filmes, séries, contos e demais produções. O podcast já está no quarto ano e traz sempre convidados. “O livro está aberto!”