Conheça "Pirimbim", novo podcast para crianças

“Pirimbim” traz a história de três crianças, que vivem diversas aventuras desbravando o mundo do conhecimento. Esse é o ponto de partida do novo podcast infantil que tem 12 episódios de 10 minutos cada e pode ser ouvido pelo aplicativo Orelo ou no site do projeto.

“Nossa ideia foi criar um podcast diferenciado, com alta qualidade de produção e de conteúdo, que entretém e educa, e onde a realidade e a fantasia se misturam’’, conta o diretor de cinema e artista multimídia Tadeu Jungle, um dos produtores do programa. Além dele, produziram a áudio-série o compositor e roteirista Fernando Salem, que já fez canções e trilhas sonoras para séries infantis como “Cocoricó” e “Castelo Rá-Tim-Bum”, e o empreendedor social e cineasta Marcos Nisti.

Pirimbim’’ começa com a viagem de uma família que tira férias da cidade grande para passar uma temporada com os amigos em uma pequena chácara. Lá, três crianças – Zizi, seu irmão Felipe e a amiga Aninha, vivem um mundo de aventuras, em meio a músicas e experiências fascinantes. Com a ajuda de um livro mágico, eles aprendem, por exemplo, sobre as lendas que tratam do surgimento do Universo e que variam de acordo com os povos e suas diferenças culturais. Também descobrem informações sobre o sistema solar e se espantam ao saber que o planeta Terra já foi uma estrela; e se divertem com dados sobre os animais, entre outras aventuras.

O podcast infantil pode ser ouvido no novo aplicativo Orelo ou pelo site do projeto e também está disponível em Libras (Língua Brasileira de Sinais (Libras) e com legendas descritivas em português.

“A história oral dispara a capacidade de imaginar. Escrever ‘Pirimbim’ com Jungle foi um exercício dessa capacidade que todos temos, mas que as crianças têm com maior intensidade e liberdade de criar’’, pontua Fernando Salem.

Clique aqui para assistir ao primeiro episódio do podcast infantil "Pirimbim".

