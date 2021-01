Você viu? Confira os Easter Eggs de “A Maldição da Mansão Bly”

A história de uma babá que vai trabalhar em uma mansão de uma família aristocrática no interior da Inglaterra é intrigante. Mas, quando nos damos conta de que trata-se de uma história fantasmagórica, a trama fica ainda mais interessante.

Os fãs de “A Maldição da Residência Hill”, puderam rever parte do elenco que volta nesta segunda temporada disponível na Netflix. Mas, você percebeu todos easter eggs dos 9 episódios? Preparamos uma lista para você manter os olhos bem abertos.

A série é baseada no livro “A Volta do Parafuso” (The Turn of the Screw), de Henry James. Originalmente publicada em 1898 sob a forma de série na revista Collier's Weekly, a narrativa já foi inspiração para outras produções cinematográficas: The Innocents (1961), dirigido por Jack Clayton, e The Nightcomers (1972), de Michael Winner.

Dani, vivida por Victoria Pedretti, é perseguida por um estranho fantasma com olhos brilhantes e vive um romance com a jardineira da mansão. Mas, o que ela não espera é que uma história assustadora esconde os segredos mais ocultos dos demais personagens da trama.

Hanna, a governanta, está sentada na cozinha conversando com Owen, mas o assunto é tão tenso que não notamos essa boneca estranha ao lado do móvel onde é guardada a louça da mansão.

Henry vive contando à Flora que costumava ter um amigo imaginário na mansão e qua inventou de que ele era um soldado para acalmar a sobrinha (que já tinha visto outros fantasmas na casa).

O fantasma do médico da peste aparece não só durante o episódio que conta as memórias de Viola, mas também em outros episódios.

O número do quarto de Dani é uma referência a um clássico do terror de Stephen King: "O Iluminado". Dani fica no quarto de número 217, mesmo número do quarto de Jack Torrance e sua família no hotel sinistro do autor americano.

A criança que Dani vê mexendo na sua mala não está viva: ela é o fantasma de uma antiga moradora morta por Viola na tentativa de reencontrar a própria filha. O mesmo fantasma da criança aparece em várias cenas observando Dani.

Enquanto sobre as escadas com Flora, Dani não repara que há uma figura ao pé da escada usando um chapéu.

Uma figura misteriosa parece observar Jessel enquanto ela visita a ala proibida da mansão: onde fica os quartos dos pais falecidos de Flora e Miles.