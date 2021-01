Série Bridgerton: Tendências de moda para adicionar ao seu estilo agora

Os amantes da literatura romântica inspirada nos séculos XVIII e XIX ganharam um motivo para esperar mais adaptações na telinha: a Netflix confirmou o começo das gravações da segunda temporada de Bridgerton ainda no primeiro semestre de 2021. A trama terá como foco um outro irmão da família Bridgerton. Dessa vez, Anthony (Jonathan Bailey), o irmão mais velho, será o protagonista e viverá uma história adaptada do livro “O Visconde que Amava”.

Foto: Liam Daniel/ Divulgação Netflix

Para além dos livros, quem quiser continuar no clima de Bridgerton pode adotar algumas tendências de moda do figurino da série. Confira!

Brocados e rendas

Item número um do closet de quem tem um estilo mais romântico. Na série, está presente em praticamente todos os figurinos, inclusive os masculinos, e você pode apostar em blusas com aplicações e transparências, deixando o visual mais atual.

Paleta pastel e estampas florais

Na primeira temporada, os Bridgertons vestem somente tons pastéis, que naturalmente são cores atreladas ao estilo romântico. Vestidos em estampas florais estão presentes em praticamente todas as cenas da série. Para atualizar esse look para 2021, aposte nas estampas pequenas e com fundos claros.





Cintura Marcada

É consenso que a modelagem de cintura alta, seja em vestidos ou calças, é um sinal de elegância. Mas, para além do chic, ela pode indicar também sensualidade, já que marca a curva da cintura feminina. É o famoso “sexy sem ser vulgar!”.

Foto: Liam Daniel/ Netflix

Decote quadrado

Um clássico do vestuário feminino de meados do século XIV, o decote quadrado ficou famoso depois da rainha Elizabeth I da Inglaterra. Esse tipo de decote valoriza o busto e alonga o pescoço. Acompanhado de mangas bufantes, cria um visual super Bridgerton.

Foto: Nick Biggs/ Netflix

Leia mais sobre Bidgerton: