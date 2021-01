Netflix: 5 séries românticas que merecem uma chance

Com um catálogo repleto de opções, nem sempre é fácil encontrar o que assistir na Netflix. Confira 5 séries românticas que merecem uma chance e podem fazer você rir, chorar e se surpreender no streaming:

Virgin River

Melinda Monroe responde a um anúncio para trabalhar como enfermeira na remota cidade de Virgin River, na Califórnia, pensando que será o lugar perfeito para começar de novo e deixar suas memórias dolorosas para trás.

Sweet Magnolias

Baseado na popular série de romances de Sherryl Woods, se concentra em três mulheres da Carolina do Sul, melhores amigas desde o colegial, e juntas vivem as complexidades do romance, carreira e família.

Amor Ocasional

Nesta divertida série ambientada em Paris, amigos tentam deixar a eterna solteira Elsa mais confiante contratando um acompanhante para ela.

Confira mais:

Bridgerton

O duque de Hastings, Simon Basset, acaba de retornar a Londres depois de anos viajando pelo mundo. Rico, bonito e solteiro, ele é um prato cheio para as mães da alta sociedade, que só pensam em arrumar um bom partido para suas filhas.

Crazy Ex-Girlfriend

Rebecca (Rachel Bloom) é uma mulher bonita, determinada, bem-sucedida e que larga tudo com um objetivo: encontrar o amor e a felicidade em West Covina, Califórnia, cidade do seu primeiro amor.