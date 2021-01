Flores secas ou mortas: a razão pela qual é preciso mantê-las longe da sua casa se você leva em conta o Feng Shui

O Feng Shui em uma definição mais simples, trata-se principalmente do “Chi”, a energia do Feng Shui que permeia nossa existência terrena, especialmente as estruturas e a organização de onde habitamos.

De acordo com o portal Decor Elle, quem leva em conta esse sistema filosófico oriental, busca que seu Chi seja vibrante e positivo, pois do contrário isso pode ajudar a afetar a produtividade e saúde.

Reprodução / Giphy

Por isso, as flores secas ou mortas são grandes inimigas do Feng Shui, podendo drenar a vitalidade de uma casa com sua visível morte e decomposição, o que atrairá emoções negativas.

Os ramos decorativos de flores de plástico também entram nesse grupo, já que o plástico é considerado morto nas práticas do Feng Shui.

É melhor manter seu entorno vivo!