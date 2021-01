Suco detox secreto: a receita pouco conhecida que promete acabar com o mau humor, cansaço e inchaço

Uma receita de suco detox secreto que leva ingredientes fáceis e pode ser preparada apenas em alguns minutos faz sucessos entre os adeptos destas bebidas.

De acordo com o Dr. Axe, este suco pode ajudar muito as pessoas que se sentem pesadas, com preguiça e contribui para a sensação de limpeza e rejuvenescimento do corpo.

Pronto para saber como acabar com o mau humor, inchaço e cansaco todas as manhas? Confira receita de suco detox secreto:

INGREDIENTES A SEGUIR:

1 litro de água morna ou quente

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

2 colheres de sopa de suco de limão

½ colher de chá de gengibre em pó

¼ colher de chá de canela

1 pitada de pimenta caiena

1 colher de chá de mel para adoçar (opcional)

MODO DE PREPARO

Aqueça a água.