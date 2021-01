Ariana Grande revelou que foi perturbada por espíritos e demônios após visitar lugares assombrados

Famosos e suas histórias sobrenaturais ou sobre acontecimentos estranhos, sempre fazem as pessoas questionarem a existência de fantasmas ou vida após a morte. Dessa vez, relembramos como Ariana Grande se abriu sobre uma experiência assustadora que viveu no passado.

A atriz e cantora contou em 2013 que teve uma experiência com um fantasma ou demônio após visitar lugares reconhecidos pela aparição de assombrações.

“Estávamos em Kansas City há algumas semanas e fomos a um castelo mal-assombrado e ficamos muito animados. Na noite seguinte, queríamos ir ao Cemitério Stull, que é conhecido como um dos sete portões do inferno na Terra. Eu senti uma sensação nauseante e avassaladora de negatividade sobre todo o carro e sentimos o cheiro de enxofre, que é o sinal de um demônio , e havia uma mosca no carro aleatoriamente, o que é outro sinal de um demônio”, explicou ao portal complex.

Ariana resolveu ir embora após se assustar com os sinais e pediu desculpas, comunicando aos espíritos que não desejava “perturbar a paz deles”. Mesmo assim, ela tirou uma foto e nela apareceram três rostos muito estranhos, que ela chamou de “rostos de demônios de livros didáticos”.

“No dia seguinte, tentei enviar a foto ao meu gerente e ela disse: 'Este arquivo não pode ser enviado, tem 666 megabytes.' Não estou brincando. Eu costumava ter uma pasta chamada 'Demons' que tinha fotos com todos as capturas, mas então coisas estranhas começaram a acontecer comigo e eu apaguei”, confessou.

A artista explicou os episódios que parecem ser tirados de um filme de terror e revelou que um amigo também sentiu o mesmo.

“Eu ia dormir cerca de duas semanas atrás. Eu tinha acabado de desligar o telefone e, assim que fechei os olhos, ouvi um estrondo muito alto bem perto da minha cabeça. Quando abri meus olhos, ele parou imediatamente, mas quando fechei meus olhos, ele começou novamente com sussurros. Cada vez que fechava os olhos, começava a ver essas imagens realmente perturbadoras com formas, tipo, vermelhas. E então me movi para o lado esquerdo da minha cama e havia uma massa negra maciça. Não sei o que foi”, contou.