A razão pela qual ter um espelho no quarto pode ser algo muito delicado se você leva em conta o Feng Shui

Você já deve ter ouvido falar em Feng Shui, um sistema filosófico oriental que analisa como o espaço que habitamos deve ser organizado para que as energias fluam da melhor forma. De acordo com essa prática, manter um espelho no quarto pode ser algo muito delicado.

Segundo Open Spaces Feng Shui a energia refletiva e dura de um espelho de quarto pode captar cada raio de luz e ampliar cada som, interferindo em sua capacidade de ter uma boa noite de sono.

Sendo assim, este objeto pode agitar a atmosfera do ambiente e reduzir a sensação de santuário de um quarto deve possuir para ajudar a cuidar da saúde e também da vida amorosa dos casais.

E aí, o que acha de fazer um teste e ver se o sono melhora?