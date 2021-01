Interesse por série de livros que originaram série 'Bridgerton' aumenta

Lançada no dia de Natal, “Bridgerton”, da Netflix, fez disparar a procura pelos livros que originaram a série. Escrita por Julia Quinn, a coleção completa tem nove volumes.

Segundo pesquisa da Decode, empresa de dados que levanta os principais temas da semana, as buscas pelo termo “box Bridgerton”aumentaram 3.330% desde 25 de dezembro. Já as buscas pelo nome da autora também aumentaram 1.116%.

As vendas do primeiro livro da série literária, intitulado “O Duque e Eu”, que inspira a primeira temporada com a história de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset, o duque de Hastings (Regé-Jean Page) também ficou na lista dos mais vendidos na primeira semana de janeiro.

A série, produzida por Shonda Rhimes (“Grey’s Anatomy”) segue no top 10 das mais assistidas na Netflix. A segunda temporada, que deve se inspirar em “O Visconde que me Amava”, ainda não foi anunciada.