‘Se algo acontecer… Te amo’: Conheça a animação curtinha da Netflix que promete te fazer chorar

“Se algo acontecer… Te amo”, este é o nome do curta-metragem em forma de animação, lançado recentemente na Netflix e que possivelmente te fará chorar.

Em apenas 12 minutos de exibição, a produção da plataforma de streaming conta a história de um casal e seus desafios diários após perderem a filha em um atentado à uma escola nos Estados Unidos.

Como se sabe, infelizmente, esse não é um fato isolado do país americano, pois há registros de ataques à escolas em todo o mundo, inclusive no Brasil, como é o caso do centro de ensino de Suzano, em São Paulo.

Lançado há poucos dias, o curta segue em alta e vem repercutindo nas redes, fazendo muitos dos telespectadores chorarem.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o filme? Assista abaixo ao trailer divulgado no YouTube: