Yang pode voltar? Entenda a mensagem que está dando o que falar em Grey’s Anatomy

Depois de ter deixado a trama da ABC em sua 10ª temporada, após anos como a médica Cristina Yang, Sandra Oh pode de fato retornar na 17ª season?

Sobre esta pergunta, antes de mais nada é importante reforçar que este é um grande desejo dos fãs, que inclusive já perguntaram várias vezes se a artista voltaria ao elenco de Grey’s Anatomy, mesmo que para uma pequena participação.

De acordo com informações do Showbiz Cheat Sheet, logo após o aparecimento de Derek Shepherd, Cristina Yang poderia ser uma das possíveis personagens a retornar à trama, isso acreditam os fãs e esta teoria é devido a um comentário do Instagram.

Para os que seguem os artistas de Grey’s Anatomy, sabem que após revelarem sua participação na 17ª temporada, Patrick Dempsey divulgou uma foto com Ellen Pompeo e um dos comentários deixados por um dos fanáticos foi: “Obrigado por me dar um ataque cardíaco, eu gritei tanto que meus pulmões doeram”. E este seria mais uma mensagem comum, senão fosse pela resposta deixada pelo perfil oficial Shondaland: “Então você está dizendo que deveríamos chamar a cardio?”.

Logo em seguida à mensagem citada anteriormente, os fanáticos começaram a especular que Cristina poderia voltar na próxima season da série médica. Mas isso pode mesmo acontecer?

Sobre o questionamento feito acima, a resposta é que possivelmente não, isso porque Sandra Oh já deu diversas entrevistas dizendo que teve uma ótima experiência em Grey’s Anatomy, mas que seu ciclo se encerrou.

E você, acredita que Yang pode voltar?

