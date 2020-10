Grey’s Anatomy: Camilla Luddington revela o que acontecerá nos primeiros episódios da 17ª temporada

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy está beirando a esquina de sua estreia e os fãs mais do que nunca estão ansiosos para saber o que acontecerá não somente ao longo da próxima etapa, mas também na primeira exibição que vai ao ar no dia 12 de novembro, nos Estados Unidos.

Para quem ainda não sabe, o episódio 1 da próxima season de Grey’s Anatomy será um crossover com a série Station 19, com uma gravação de mais de 2 horas.

E para quem não aguenta mais esperar, a atriz Camilla Luddington (Jo Wilson) publicou recentemente em seu Twitter uma mensagem em resposta a um fã que pode dar pistas do que acontecerá na 17ª temporada.

Aos que não acompanharam, o fanático pela série questionou a atriz: “Oi, @camilluddington! Você tem alguma coisa nova para nos contar sobre a 17ª temporada?”. E no mesmo dia Camila respondeu: “Posso dizer que terminei de filmar os primeiros 4 episódios!! Além disso, esta temporada está CHEIA de surpresas”, finalizou.

I can tell you I’ve completed filming the first 4 eps!! Also— this season is FULL of surprises.. https://t.co/GYayLThIl6

— Camilla Luddington (@camilluddington) October 21, 2020