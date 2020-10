Grey’s Anatomy: Novo teaser divulgado pela ABC revela mais detalhes do que acontecerá na 17ª temporada

Está chegando a hora! Para quem não aguentava mais esperar, o lançamento da 17ª temporada de Grey’s Anatomy está mais próximo do que se imagina. Para quem ainda não sabe, a estreia acontecerá primeiro nos Estados Unidos, em 12 de novembro, e nos países da América Latina, incluindo o Brasil, está previsto para janeiro de 2021, no Canal Sony. Ainda não há informações sobre a divulgação da season nos catálogos Netflix e Amazon Prime Video.

Como muitos já sabem, o primeiro episódio de retorno da série médica será um crossover com a produção Station 19 e para matar um pouco da curiosidade dos fãs, a ABC divulgou um novo teaser ontem (22) com mais detalhes do que acontecerá nesta nova etapa.

Leia também:

E antes de mais nada é importante adiantar que não, esta não será uma fase fácil para os médicos. O vídeo começa com a frase “Algumas vezes, todos nós precisamos ser salvos”, o que pode revelar um momento de maior fragilidade para os doutores de Grey’s.

Semelhante a outro teaser já divulgado no perfil do Instagram da série, mais uma vez, foi destacado um take em que Bailey aparece em uma cama com aparência debilitada e amparada por Levi.

Não podemos deixar de falar deles, o casal que ao tudo indica está prestes a beirar a ruína. Estamos nos referindo a Teddy e Owen. No vídeo, o médico de trauma aparece dizendo: “Se você tem alguma coisa para me dizer, agora é a hora” e logo em seguida Altman aparece chorando.

E para fechar, uma pergunta que ficou no ar: Com o que Bailey e Richard ficaram impressionados?

Quer conferir o teaser na íntegra? Assista abaixo.