‘Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues’: Confira o trailer e detalhes do novo jogo baseado na série

Para quem é fã de Cobra Kai já pode se preparar, pois além da série poderá contar também com um novo game: o “Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues”.

Baseado na produção da Netflix, o jogo traz 8 opções de personagens a serem escolhidos, além de mais um cooperativo.

“Escolha um lado, domine seus movimentos e abrace seu destino em uma aventura épica de beat 'em up inspirada no show de sucesso”, é a descrição compartilhada junto com o trailer de lançamento do game e pelo site argentino La Tercera.

Para quem se interessou, o “Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues” já está disponível e pode ter suas aventuras enfrentadas com: Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Sobre a 3ª terceira temporada da série, que também é curiosidade dos fãs, ela chegará ao catálogo Netflix em 8 de janeiro de 2021. Por enquanto, os fanáticos podem aproveitar a oportunidade e conhecer mais sobre o game. Assista abaixo o trailer de divulgação.