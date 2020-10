Cobra Kai: Estas são as 5 melhores cenas de luta que só os verdadeiros fãs vão lembrar

Desde que foi comprada pela Netflix, dando adeus ao YouTube Premium, Cobra Kai se tornou sucesso de audiência. Além de ter um tom de nostalgia, relembrando o período dos anos 80, a série de destaca pela trama e a forma como conta as histórias explorando os personagens.

Há quem diga que a produção tem uma grande rivalidade com Karate Kid, mas que na verdade se destaca e de longe sai na frente.

Com duas temporadas já disponíveis no catálogo e com a terceira já confirmada para 8 de janeiro de 2021, o que guia a série, além dos ensinamentos e lições são as lutas, aliás bastante lutas.

Pensando nisso, e se te perguntássemos: quais as 5 melhores cenas de lutas de todas as temporadas, você seria capaz de dizer?

Caso tenha dúvidas ou prefira não escolher, para te ajudar separamos um vídeo divulgado pela Netflix Brasil com estes 5 principais takes. Preparado para saber quais são? Assista abaixo.

Importante! O vídeo a seguir contém spoilers, então só o veja se você já terminou de assistir as duas temporadas ou se gosta de ficar por dentro de tudo de maneira antecipada, ok?