Cientistas encontram nova coronavírus em morcegos do Reino Unido

Quando se fala em coronavírus, automaticamente pensamos nos morcegos da caverna da China que, de alguma forma, contaminaram seres humanos e criaram uma das maiores pandemias que a história já registrou.

Mas uma pesquisa realizada no Reino Unido descobriu morcegos naturais da região infectados com um novo tipo de coronavírus, semelhante SARS-CoV-2, responsável pela covid-19.

O coronavírus descoberto no Reino Unido, de acordo com a pesquisa, circula há anos entre morcegos-martelo, mas só foi identificado recentemente. Ele foi nomeado RhGB01.

Apesar da semelhança com vírus responsável pela pandemia, ainda não há evidências, segundo os cientistas, de que eles possam infectar humanos. Mas os pesquisadores temem que, assim como o SARS-Cov-2, esse vírus possa sofrer mutações e passe a infectar pessoas também.

O estudo sugere que seres humanos infectados com covid-19 em contato com esses novos vírus podem fornecer o material genético necessário para que o RhGB01 sofra mutações perigosas, por isso todos que de alguma forma têm contato com morcegos-martelo infectados ou seus excrementos devem usar equipamento de proteção.

Esse tipo de morcego é pouco comum na América do Sul, sendo natural da Ásia, Europa, África e Oceania. O estudo foi feito com 53 animais capturados na natureza e depois soltos.

A pesquisa foi realizada pela Universidade de East Anglia e pela Public Health England e publicado na revista Nature.