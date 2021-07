Acumulada, Mega-Sena sorteia neste sábado R$ 7 milhões

O apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2393 da Mega-Sena, cujo prêmio está acumulado, vai levar para casa a bolada de R$ 7 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da loteria foi na quarta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. Apesar de não haver ganhadores, trinta e um apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 52.887,76.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 927,59 para 2.525 apostas que acertaram apenas a quadra.

Os números sorteados para a Mega-Sena no sorteio de quarta-feira foram 11, 15, 23, 25, 34, 53.

Para apostar na Mega-Sena, o apostador deve correr às casas lotéricas até as 19h, quando se encerram as apostas. A aposta simples na Mega, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado sempre às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e os divulga imediatamente em seu site e nas redes sociais.

REGRAS DA MEGA-SENA

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja o preço das apostas