Abertas inscrições para 66 cursos de inverno online e gratuitos da USP

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para 66 cursos de inverno online e gratuitos. Segundo a instituição, no total, serão oferecidas 4.985 vagas. Os interessados devem fazer um cadastro na página do programa, sendo que as datas variam de acordo com cada disciplina. Clique aqui para conferir os prazos.

Os cursos são oferecidos pela Comissão de Cultura e Extensão, por meio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. O início das aulas está previsto para o dia 10 de agosto.



A comissão diz que os cursos têm o objetivo de oferecer novas oportunidades de formação e aprendizado. Eles estão disponíveis para todos os públicos maiores de 18 anos, alunos da USP e pessoas que não possuem vínculo com a instituição. A inscrição é realizada pela parte “publica” do Sistema Apolo.



As disciplinas disponíveis foram divididas pelas seguintes áreas (clique nos links para ver os cursos):

Matrículas

As matrículas serão realizadas após um sorteio. Por este motivo os escolhidos estarão diretamente matriculados, não sendo preciso entrar em contato para confirmação. É só aguardar o contato dos ministrantes por e-mail.

A comissão explica que não haverá listas de espera, sendo assim, os alunos são orientados a só confirmar a matrícula caso tenham certeza que farão o curso. Todos os aprovados com frequência mínima de 75% terão certificados após o término das aulas.