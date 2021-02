5 atitudes para começar a semana com mais energia

O fim de semana não tem sido suficiente para você descansar? Haja energia para dar conta de tantas obrigações…

A médica Daniela Kanno (@sowsaude), especialista em Medicina do Estilo de Vida, apresenta cinco passos para aumentar a disposição no dia a dia. Confira!

Alimentação equilibrada.

Aposte em uma alimentação balanceada e diversificada, rica em frutas, grãos, verduras, cereais integrais, castanhas, sementes e oleaginosas, Procure fazer do café da manhã a sua principal refeição e coma coisas leves no jantar.

Pratique atividades físicas.

As recomendações atuais sugerem um mínimo de 75 minutos de atividade aeróbica de intensidade vigorosa ou 150 minutos de intensidade moderada por semana. Pode ser 30 minutos de caminhada cinco dias por semana.

Durma bem.

Uma boa noite de sono é fundamental para recuperar nossas energias, descansar o corpo e a mente. Dessa forma, as atividades do dia seguinte serão realizadas com concentração, disposição e bom humor.

Beba água.

Para manter a hidratação, garantir a limpeza e o bom funcionamento do organismo precisamos de muita água. De 6 a 8 copos por dia (dependendo do seu peso).

Faça pausas.

Não adianta trabalhar sem parar para tentar ser mais produtivo. Procure fazer algumas pausas com atividades prazerosas (ler, caminhar no bairro, brincar com seu filho, passear com o cachorro).

