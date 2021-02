Receitas saudáveis e gostosas para seu fim-de-semana

Depois de uma ano de pandemia, haja inspiração para o cardápio de todo dia! O fim-de-semana é outro desafio: com todo mundo mais tempo em casa, a gente quer uma comer uma coisinha diferente, não é?

A chef Dani Faria Lima (Instagram @dani_farialima), especialista em alimentação saudável (ela é formada pelo Natural Gourmet Institute, em Nova York e foi aluna do Chef Jamie Oliver, em Londres) sugere três receitas: um muffin coringa, que vai bem a qualquer hora: no lanche da tarde e até no almoço ou jantar, acompanhada de uma salada refrescante, uma panqueca e um doce de coco. Confira!

Muffin de Abóbora com coco e manjericão

Ingredientes (parte 1)

½ xíc. (chá) de farinha de coco

½ xíc. (chá) de farinha de amêndoa

¼ xíc. (chá) de castanhas picadas

½ xíc. (chá) de folhas de manjericão picadas

¼ col. (chá) de noz moscada ralada na hora

¼ col. (chá) de canela em pó

1 col. (chá) de fermento químico para bolo

Ingredientes (parte 2)

4 ovos

½ xíc. (chá) de purê de abóbora

¼ xíc. (chá) de leite de coco

¼ xíc. (chá) de óleo de coco

2 col. (sopa) de açúcar de coco

1 col. (chá) de extrato de baunilha

Modo de preparo

Separe todos os ingredientes da parte 1 em um bowl e misture bem. Enquanto isso, leve ao liquidificador os ingredientes da parte 2 e bata por 4 minutos. Acrescente o líquido nos ingredientes secos do bowl, misture delicadamente e distribua em forminhas para muffins. Também é possível distribuir a massa em uma forma retangular para torta. Decore com semente de abóbora, castanhas picadas ou gergelim. Pré-aqueça o forno a 180 graus e leve os muffins para assar por 20 a 25 minutos.

Rende 12 unidades

Substituições possíveis

mel, néctar de coco, açúcar mascavo ou demerara, xilytol ou eritrirol.espinafre, salsinha, cebolinha.outro leite vegetal ou de vaca.cenoura, batata doce ou mandioquinha.castanha de caju ou mistura de castanhas trituradas.

Panqueca Saudável com 2 opções de recheio

Massa

2 ovos

½ xíc. (chá) de farinha de mandioca

1 xíc. (chá) de leite de amêndoas sem açúcar (ou o leite da sua preferência)

2 col. (sopa) de azeite

½ col. (chá) de sal

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Aqueça uma frigideira antiaderente em temperatura média, unte com azeite e espalhe um pouco de massa até cobrir o fundo da frigideira. Espere cozinhar de um lado para virar e cozinhar do outro (não precisa dourar). Unte novamente a frigideira conforme a necessidade.

Rende

Recheio de berinjela

1 berinjela cortada em cubos pequenos

2 tomates sem miolo picados

½ cebola pequena picada

¼ de pimentão verde

¼ de pimentão vermelho

2 dentes de alho socados

2 col. (sopa) de cebolinha

½ col. (chá) de sal marinho

½ col. (chá) de páprica defumada

½ col. (café) de cominho em pó

2 col. (sopa) de azeite

Pimenta do reino a gosto

¼ de xícara de chá de castanhas de caju picadas e levemente tostadas (opcional)

Modo de preparo

Aqueça uma panela em temperatura média e refogue a cebola no azeite junto com as especiarias (páprica e cominho) até murchar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque a berinjela e os pimentões, tempere com sal e mexa sem parar até diminuir a porção pela metade. Coloque os tomates e apure até ele derreter e deixar cremoso. Ajuste os temperos e finalize com cebolinha picada, pimenta do reino e as castanhas.

Montagem

Com uma colher, distribua o recheio numa ponta da massa e enrole as panquecas. Coloque-as em um refratário. Cubra com molho de tomate, queijo ralado (opcional) e leve ao forno pré-aquecido para gratinar.

Recheio de carne

300g de patinho moído

½ cebola grande picada

3 dentes de alho socados

3 tomates sem miolo picados

½ pimentão verde picado

½ pimentão vermelho picado

1 col. (chá) de sal marinho

½ col. (chá) de cominho

2 folhas de louro ou ½ col. (café) de louro em pó

½ col. (café) de canela em pó

1 col. (sopa) de shoyo de coco

4 col. (sopa) de salsinha picada

3 col. (sopa) de azeite de oliva

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Antes de picar e separar todos os ingredientes, tempere a carne descongelada com o sal, shoyo de coco e a pimenta do reino a gosto. Reserve. Separados os ingredientes, aqueça uma panela em fogo médio e refogue no azeite a cebola picada junto com as especiarias (cominho, louro e canela) até murchar (sem dourar) mexendo sem parar. Em seguida acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne para cozinhar. Assim que ela estiver cozida ainda com água coloque os pimentões e apure até secar a carne. Agora coloque os tomates picados e refogue até ficarem macios. Ajuste os temperos, desligue o fogo e finalize com salsinha picada.

Dicas e substituições

Os pimentões podem ser substituídos por qualquer legume, de preferência os que não soltam muita água como a cenoura, vagem, ervilha, milho. Gosto bastante com cenoura.

O louro e a canela em pó podem ser substituídos por folha de louro fresca e canela em pau.

O shoyo de coco agrega no sabor, mas é opcional.

A farinha de mandioca pode ser substituída por farinha de aveia, de amêndoas, de grão-de-bico, de arroz, fécula de batata ou uma mistura das farinhas (farinha de aveia com farinha integral, por exemplo).

Faça panquecas menores para facilitar o manuseio. Varie nos recheios com frango desfiado, carne moída, legumes picadinhos, palmito com azeitonas, queijo com tomate e manjericão, ovos mexidos.

Cocada com chocolate

Cocada

1 xíc. (chá) de coco ralado sem açúcar

1 xíc. (chá) de leite de castanhas, amêndoas ou leite da sua preferência

1 col. (sopa) cheia de leite de coco em pó

1 scoop de whey protein sabor baunilha

2 col. (sopa) de óleo de coco

Se achar necessário, adoce com com: estevia, xilytol, açúcar de coco ou açúcar mascavo

Modo de Preparo

Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e misture até que fique bem encorpado. Desligue o fogo e coloque em uma forma forrada com papel antiaderente ou espalhe bem em forma de silicone.

Deixe no congelador até firmar para receber a cobertura.

Calda de Chocolate

Em banho-maria, derreta 120g de chocolate 70% cacau em 1/2 xícara (chá) de leite de amêndoas (ou outro de sua preferência). Adicione 1 colher (chá) de extrato de baunilha e adoce, se desejar, com adoçantes naturais como estevia, xilytol, eritritol, néctar de coco ou açúcar de coco.

