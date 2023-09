Truque rápido para salvar seu histórico de conversas do app WhatsApp e não perder nenhuma ‘prova’ importante

Salvar seu histórico de conversas do app WhatsApp é uma forma importante para não perder nenhuma ‘prova’ importante.

Para isso, é precisso seguir passos simples. Como detalhado pelo blog do app de mensagens, para fazer backup no Google Drive no sistema Android, você precisará ter:

Uma Conta do Google ativa em seu aparelho.

O Google Play Services instalado em seu aparelho. Esse app é usado para atualizar apps do Google e outros apps baixados da Google Play Store.

Espaço livre no seu celular para criar o backup.

Conexão à internet com sinal forte e estável.

Configurar backups do Google Drive

Abra o WhatsApp .

. Toque em Mais opções > Configurações > Conversas > Backup de conversas > Fazer backup no Google Drive.

Selecione uma frequência para o backup diferente de Nunca .

. Selecione a Conta do Google na qual você deseja salvar o backup do seu histórico de conversas.

Caso sua Conta do Google não esteja conectada, toque em Adicionar conta quando solicitado e insira seus dados para se conectar.

Caso sua Conta do Google não esteja conectada, toque em quando solicitado e insira seus dados para se conectar. Toque em Fazer backup via para escolher a rede que você deseja usar para fazer backups.

Ativar o backup criptografado de ponta a ponta

Para ter mais uma camada de segurança, você pode salvar um backup criptografado de ponta a ponta no Google Drive.

Abra o WhatsApp .

. Toque em Mais opções > Configurações > Conversas > Backup de conversas > Backup criptografado de ponta a ponta.

Toque em ATIVAR .

. Crie uma senha para o backup ou use uma chave de criptografia de 64 dígitos.

Toque em Criar para criar seu backup criptografado de ponta a ponta.

Com informações do blog do app