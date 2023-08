Descubra os três recursos surpreendentes que o app WhatsApp está prestes a lançar

Confira os três recursos surpreendentes que o app WhatsApp está prestes a lançar.

WhatsApp ‘da um basta’ e prepara novo recurso que deve mudar a forma como utilizamos o aplicativo de mensagens

O WhatsApp trabalha em um importante recurso de segurança que será liberado em breve para os usuários: uma nova tela aparecerá quando você receber uma primeira mensagem de um número de telefone desconhecido.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, com esse recurso, o app quer ajudar os usuários a saber o que fazer nessas situações. Como sempre, é possível bloquear a pessoa desconhecida ou relatar as mensagens para a moderação da equipe.

O WhatsApp também dá alguns conselhos sobre como se manter seguro durante o bate-papo, como verificar o nome do perfil, a foto e o código do país do número de telefone desconhecido.

A nova ferramenta de segurança não apenas informa o usuário sobre o que pode fazer quando receber mensagens de contatos desconhecidos, mas também libera um novo recurso de privacidade.

Esse recurso mantém intacta a privacidade do usuário, garantindo que o remetente não saiba se uma mensagem foi lida pelo destinatário. Especificamente, o remetente não saberá que uma mensagem foi lida até que o destinatário responda ou quando ele adicionar o contato desconhecido, dando mais controle sobre interações e adicionando privacidade.

Contra invasores, WhatsApp também prepara novo recurso de segurança para deixar sua conta totalmente protegida

O aplicativo também desenvolve outra novidade, liberada em uma recente versão beta para Android, que introduzirá um camada extra de segurança para proteger contas usando um endereço de e-mail.

Devendo ser liberado para todos em uma atualização futura, o novo recurso também deve ajudar os usuários a verificar suas contas em determinadas situações não especificadas.

É importante observar que a novidade será opcional e diferente daquele que solicita seu endereço de e-mail ao configurar a verificação em duas etapas.

O novo recurso do WhatsApp que pode salvar suas conversas secretas

Está em desenvolvimento uma opção de bloqueio de tela no WhatsApp Desktop, um recurso do beta que permite proteger o acesso não autorizado por meio de senha.

Ao ativar o bloqueio de tela, é possível proteger suas conversas no WhatsApp Web com uma senha. Para conferir se o recurso está disponível, vá em Configurações > Privacidade no WhatsApp.

Se habilitado, será visível um ponto de entrada para o bloqueio de tela. O recurso requer uma senha para desbloquear o WhatsApp Web. Além disso, a configuração permite escolher quando a senha é solicitada.

O uso do bloqueio de tela no WhatsApp Web amplia a privacidade. Mesmo se alguém acessar seu computador enquanto você estiver ausente, não conseguirá acessar suas conversas sem a senha. As notificações push também não serão exibidas com a tela bloqueada, o que mantém a confidencialidade. Confira:

WhatsApp Web beta gets a screen lock feature to enhance privacy!



