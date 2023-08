O truque do WhatsApp em apenas dois passos que poucas pessoas conhecem

Com os links de chamada, qualquer pessoa com uma conta do WhatsApp pode entrar em uma chamada ao tocar no link recebido.

Você pode enviar um link de chamada em uma conversa ou um grupo do WhatsApp ou copiá-lo para compartilhar em outras plataformas.

Como detalhado pelo blog do app, os links de chamada são protegidos com a criptografia de ponta a ponta. Confira:

Toque na aba Chamadas.

Toque em Criar link da chamada.

Selecione o tipo de chamada (voz ou vídeo).

Toque em Compartilhar link ou Copiar link e envie-o em uma conversa no WhatsApp ou em outro app.

Cada link de chamada é composto por 22 caracteres e tem um URL diferente e seguro para garantir que ninguém consiga adivinhar os endereços dos links.

É fácil gerar um link de chamada, portanto, não se preocupe se você perder ou se esquecer de um link que criou.

Caso pretenda reutilizar um link, salve-o no seu celular. No momento, só é possível usar os links de chamada no iOS e no Android.

Ainda de acordo com as informações, qualquer pessoa que receber o link poderá entrar na chamada, portanto, compartilhe-o somente com quem você confia. Pessoas que você bloqueou não poderão acessar um link de chamada criado por você.

Texto com informações do blog do app