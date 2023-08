A inteligência artificial mostrou como seria o “lugar onde Deus vive” e imagens impressionam

Cada vez mais estamos descobrindo o poder da inteligência artificial e até onde ela pode chegar. E, além disso, ela está cada dia mais acessível a todos.

Com o avanço da tecnologia, internautas tem aproveitado desta facilidade e feito diversas descobertas e estudos sobre assuntos conhecidos, mas também desconhecidos. E, foi assim que a pergunta: “como seria o lugar onde Deus vive?” chegou à ferramenta. Algo que diversas correntes religiosas e filosóficas já tentaram responder, mas sobre as quais ninguém pode ter certeza.

De acordo com o portal La Nacion, com a ajuda da plataforma de inteligência artificial Midjourney, que gera imagens ou ilustrações a pedido do usuário, um internauta compartilhou as imagens que a IA recriou quando perguntada “como seria o lugar onde Deus está”.

Reprodução Como é o lugar onde Deus habita de acordo com a plataforma de inteligência artificial (Midjourney)

Nas imagens geradas, é possível ver a composição de um possível “paraíso”, rodeado de vegetação, luz natural e uma queda de água cristalina. Bem perto do que muitos imaginaram ser realmente o paraíso. Vale lembrar que a plataforma Midjourney “gera imagens a partir de descrições em linguagem natural, chamadas de prompts”, ou seja: meras interpretações.

Além destas imagens de um possível paraíso, quando se pergunta ao ChatGPT, uma das ferramentas de inteligência artificial mais populares, sobre “qual é o lugar onde Deus está?”, a plataforma responde que: “Segundo a teologia de muitas religiões, Deus é considerado um ser transcendente e além da compreensão humana. Portanto, descrever o local onde se encontra é complexo, pois não se limita a um espaço físico específico”.

Além disso, a plataforma enfatiza que “as descrições que podem ser encontradas são produto de crenças religiosas e espirituais, que variam de acordo com tradições e interpretações individuais, pois cada um pode ter sua própria concepção de como é o lugar onde Deus está”.

Ou seja, apesar da inteligência artificial nos ajudar, mostrando em imagens como poderia ser o local em que Deus habita, nunca saberemos com precisão.

Leia mais: