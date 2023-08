Mulher esfaqueada 16 vezes por ex-namorado diz que fantasma a salvou da morte

Eilish Poe, uma professora de 25 anos, foi esfaqueada 16 vezes por seu ex-namorado, em sua casa no Colorado, nos Estados Unidos. A professora disse que o seu ex, Jonathan Crosseley, se recusou a aceitar o fim do relacionamento e, por isso, a atacou.

Quase três anos depois do ocorrido, Eilish decidiu falar sobre a sua experiência traumática durante uma série de cinco episódios do podcast Otherworld, apresentado por Jack Wagner. Segundo a professora, em 4 de novembro de 2020, seu ex-namorado invadiu a sua casa enquanto ela ainda estava no trabalho e ficou esperando durante 26 horas pela sua chegada.

Eilish foi esfaqueada repetidamente no pescoço, tronco e braços e apenas sobreviveu, por ter fingido estar morta, segundo o The Mirror. Eilish decidiu abrir o jogo sobre o assunto, pois resolveu contar sobre a experiência paranormal que viveu na ocasião. Segundo o jornal britânico, quando ela pensou serem seus momentos finais, Eilish diz ter visto três fantasmas e afirmou que um deles a ajudou a alcançar seu telefone enquanto ela lutava para se manter viva.

Reprodução Eilish Poe fala sobre sua experiência de quase morte (Facebook/Eilish Poe)

Eilish contou durante o podcast que após o seu ex acreditar que ela havia morrido, ele foi embora e foi aí que as experiências paranormais começaram a acontecer. Quando ela notou que não conseguia movimentar a parte esquerda do seu corpo e que estava a beira da morte, Eilish se lembra de ter visto um “carrossel de pessoas” aparecer em uma porta a meio metro de onde ela estava deitada em uma poça de seu próprio sangue.

“Minha avó paterna estava bem ali”, lembrou. “Ela estava lá apenas sorrindo estranhamente para mim”. Eilish disse que se sentiu “confortada” e até “alegre” ao ver sua avó, Jeanie, de quem ela nunca conseguiu se despedir. A melhor amiga de colégio de Eilish, Vicky, que se suicidou em fevereiro de 2020, apareceu em seguida. Ela disse: “Ela também estava parada lá, e assim como Jeanie, ela tinha um sorriso reconfortante no rosto”.

O terceiro fantasma, porém, foi quem apareceu para salvá-la. Alyssa Burkett, de 32 anos, foi assassinada por seu ex-namorado, apenas um mês antes. “Quando a vi, não senti conforto”, disse Eilish, “senti apenas uma sensação avassaladora de urgência, de que ela está aqui para me avisar ‘não deixe que seja você, não pode ser você’. Ela estava lá por uma razão, para me tirar de lá. As outras duas estavam sorrindo e felizes, mas quando vi Alyssa seus olhos estavam como que saltando de sua cabeça, ela parecia frenética, era urgente”.

Eilish disse que Alyssa “empurrou o ar” com as mãos. “Quando isso aconteceu, parecia que a energia dela estava passando por mim. A próxima coisa que eu sei é que ela literalmente me puxou para cima e eu estava sentada ereta”. Eilish conseguiu então acionar a opção de emergência de seu celular para pedir socorro.

Reprodução Eilish Poe passou por diversas cirurgias após ser esfaqueada pelo ex (Facebook/Eilish Poe)

Meses após seu ataque, Eilish começou a ver o que ela chamava de “pessoas sombrias” que outras pessoas ao seu redor não podiam ver. Ela disse: “Comecei a ver essas figuras sombrias, elas costumavam estar apenas no canto do meu olho. Eu os vi provavelmente entre 50 e 100 vezes - tipo muito. Eles nunca se aproximam de mim além de um horário específico, e no segundo em que começo a caminhar em direção a eles ou reconhecê-los, eles simplesmente desaparecem”.

Sua experiência a deixou acreditando em alguma forma de vida após a morte. Eilish disse que sempre esteve “aberta à ideia de algo paranormal” ou “algo depois da morte”, mas está “ainda mais aberta a isso agora”.

“Definitivamente não entendi, mas acho que ver duas das minhas pessoas favoritas em todo o mundo, naquele momento realmente terrível, abriu tudo mais e me fez sentir que pessoas e almas estão lá fora para nós em maneiras que não entendemos”, disse ela.

Eilish disse que, enquanto se recuperava das cicatrizes mentais e físicas de sua provação, ela foi assombrada com menos frequência pelas “pessoas das sombras”.

