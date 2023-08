Suposto “motel evangélico” volta a viralizar nas redes e regras surpreendem; entenda

Um suposto motel evangélico que seria localizado em Guarulhos, São Paulo, voltou a viralizar nas redes sociais nesta semana com uma foto da sua fachada e das regras do local. As imagens circularam nas redes pela primeira vez, em 2015 e, desde então, as pessoas se perguntam se é real ou fake.

O curioso deste motel, são exatamente as regras que os usuários deveriam seguir para desfrutar do estabelecimento. Segundo a imagem divulgada nas redes, seriam as seguintes:

Reprodução Regras do suposto "Motel Evangélico" (Instagram)

Apesar de ter viralizado nas redes, no entanto, as imagens que voltaram a circular são falsas, uma vez que não há nenhum “motel evangélico” registrado em guia de motéis ou classificados. A imagem da fachada do motel, com os dizerem “Motel Evangélico”, foram alteradas e, a fachada verdadeira é de um motel que fica em São Carlos, São Paulo, segundo a Gazeta da Balao.

Mas, nas redes sociais, os internautas aproveitaram as imagens circulando novamente, para que os famosos “memes” acontecesse: “Favor usar a camisola com o buraco para reproduzir. Proibido ver o parceiro nú”, “Ao sair, deposite seu dízimo na urna”, “Nada de barulho, nem posições mirabolantes, é papai e mamãe!” e “Com tanta regra é melhor fazer em casa mesmo”, foram alguns dos comentários.

Os cristãos, no entanto, não gostaram da publicação e criticaram as piadas feitas: “Não sei porque as pessoas brincam tanto com coisas sérias” e “Pessoal brinca com coisas de Deus, quando vem as consequências chora”, escreveram.

A imagem foi criada em 2015

Em abril de 2015 a página ‘Igreja Internacional’ publicou pela primeira vez as imagens falsas e, desde então, o “Motel Evangélico” não parou de circular nas redes. Com pessoas inclusive, acreditando na existência do estabelecimento.

