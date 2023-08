Uma mãe descobre um vídeo seu amamentando seu bebê circulando nas redes sociais e se revolta

Nesta semana, um vídeo de uma mãe desabafando após descobrir que foi filmada enquanto amamentava o seu filho viralizou nas redes sociais. Izabele Lomax, de 24 anos, postou em sua conta no TikTok dizendo que, estava navegando no Facebook quando uma postagem em um grupo de “apoio à amamentação” chamou a sua atenção. Se tratava de um clique dela amamentando o seu bebê em um dia na praia - tudo isso feito sem que ela tenha visto.

“Imagina acordar, entrar no Facebook e ver um vídeo de você mesma”, iniciou Lomax. Ela conta que reconheceu o seu próprio rosto e a localização. “Eu fiquei tipo, ‘Sou eu!’”.

“Não fico envergonhada com as mulheres que amamentam seus bebês. Estou envergonhada pela mulher que amamenta em público sem respeito para se cobrir e apenas deixa seus peitos à mostra (incluindo o mamilo) para todo mundo ver! Eu não deveria ter que cobrir os olhos dos meus filhos e explicar por que seus peitos estão para fora e, francamente, também não quero ver. Tenha algum respeito!”, dizia a publicação que Lomax encontrou no Facebook.

No vídeo em questão, uma desavisada Lomax é vista sentada sob um guarda-sol amamentando seu filho de 9 semanas, Baker, ao lado de seu companheiro e de seus pais.

No dia seguinte, Lomax levou sua indignação ao TikTok. “Imagine acordar, entrar no Facebook e ver este vídeo do dia anterior na praia”, começou Lomax. Ela então se dirigiu diretamente à mulher que postou: “Você teve todas as oportunidades do mundo para dizer algo para mim. Não que eu me importasse ou fosse parar o que estava fazendo. Mas, em vez disso, você escolheu postar um vídeo meu e de meu filho no Facebook”, disse ela. “Seu filho também estava com fome em vários restaurantes e enquanto caminhávamos pela rua, e adivinhem? Ele comeu”, continuou.

Reprodução O noivo de Lomax tirou uma foto dela amamentando no mesmo dia em que ela foi filmada por uma estranha (Isabele Lomax)

“Se você está sexualizando um seio para uma criança de 4 anos, você tem seu próprio conjunto de problemas”, concluiu Lomax no vídeo que já tem milhares de visualizações na rede social. Em entrevista ao Today, Lomax contou que depois da sua indignação, a mulher deletou o vídeo, embora ainda não tenha recebido um pedido de desculpas.

Enquanto isso, uma rede de apoio tem cercado os comentários de seu vídeo fazendo o desabafo: “Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Mas você é incrível!”, “Acabei de desmamar o meu de quase 3 anos e nunca o cobri quando ele amamentando. Muito bem mamãe!!! Você está fazendo um trabalho maravilhoso” e “Sempre digo às pessoas para colocarem uma camisa na cabeça para não precisarem me ver ou podem ir ao banheiro comer enquanto ela come na mesa”, escreveram algumas mamães nos comentários do TikTok.

