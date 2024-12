Vídeo flagra momento em que aranha australiana captura cobra muito maior e cena chocante viraliza nas redes

Em um registro impressionante, uma aranha australiana foi flagrada neutralizando uma cobra muito maior que ela em pleno ar.

Como detalhado pelo site Metrópoles, no vídeo, é possível ver o passo a passo da captura selvagem.

No registro, a cobra se arrasta pela teia quando é atacada pela aranha. A presa ainda tenta resistir ao ataque, aparentemente sem muito êxito.

O momento que acabou viralizando nas redes sociais deixou internautas curiosos sobre a forma como a aranha australiana capturou a cobra no ar.

Uma pessoa comentou: “Imagina você passando e vendo uma cobra flutuando. Até entender a cena, já teria corrido.”

Ainda de acordo com as informações, a aranha australiana é conhecida por ser agressiva, com presas grandes e que se empina quando se sente ameaçada. Confira o registro:

Com informações do site Metrópoles